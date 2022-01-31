Был чемпионом Украины: во Львове умер известный тренер по боксу
О смерти судьи и тренера по боксу Александра Бодни сообщили 30 января. Ему было 69 лет.
Проститься с Александром Бодней можно будет 1 февраля в 11:00. Церемония состоится в предпоховальной часовне на улице Филиппа Орлика.
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Что известно о тренере
Александр Бодня был многократным чемпионом Украины, мастером спорта международного класса, судьей международной категории AIBA. О причине смерти пока не сообщают.
"Олимпийская семья Львовской области выражает искренние соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам покойного. Вечная память", – отметили в Национальном олимпийском комитете.
Недавние смерти известных львовян
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Полный текст публикации отделения НОК Украины во Львовской области
30 января, во Львове на 69-м году жизни умер известный украинский боксер, тренер и судья, многократный чемпион Украины, мастер спорта международного класса, судья международной категории AIBA Александр Бодня.
Олимпийская семья Львовской области выражает искренние соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам покойного. Вечная память.
Прощание с Александром Бодней состоится 1 февраля в 11:00 час. в предпоховальной часовне на улице Филиппа Орлика во Львове.