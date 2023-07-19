В США курьезно перепутали чемпионов мира во время презентации звездного новичка клуба Кривцова

Интер Майами превращается в команду бывших звезд Барселоны. К коллективу присоединились звездные Лионель Месси, Серхио Бускетс, но не обошлось без эпических моментов.

Американская МЛС представила Серхио Бускетса в новом клубе фотографией бывшего защитника мадридского Реала Альваро Арбелоа. Похоже, что в США скупают футболистов ради пиара, хотя даже не знают до конца, как они выглядят. Что говорить, если американцы не узнали Месси, который спокойно скупал продукты в одном из местных супермаркетов.

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Не знают футболистов в лицо

В американской лиге выложили пост со фотографией со списком трофеев Бускетса. Однако на фото был отнюдь не Серхио, а Арбелоа, который в составе сборной Испании стал чемпионом мира-2010. Хотя Серхио тоже был в составе золотой сборной.

Он только и делает, что побеждает,

– подписали фотографию.



Курьез во время презентации Бускетса в МЛС / Скриншот по твиттеру лиги

16 июля опытный 35-летний опорник официально стал футболистом Интер Майами, подписав контракт до конца 2025 года. Серхио снова будет выступать в компании своего друга Лионеля Месси. Теперь болельщики снова увидят обоих в одной команде, как это было со времен их выступлений за Барселону.

Бускетс отдал почти всю свою карьеру только в Барселоне, в первой команде которой выступал с 2008 года. В футболке "блаугранас" провел 722 матча (18 голов и 45 ассистов).

Оба смогут дебютировать за Интер Майами уже 21 июля, когда их новый клуб сыграет дома в МЛС против Шарлотта.