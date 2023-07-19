Американська МЛС презентувала Серхіо Бускетса у новому клубі фотографією колишнього захисника мадридського Реала Альваро Арбелоа. Схоже, що у США скуповують футболістів заради піару, хоча навіть не знають до кінця, як ті виглядають. Що говорити, якщо американці не впізнали Мессі, який спокійно скуповував продукти в одному із місцевих супермаркетів.

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Не знають футболістів в обличчя

В американській лізі виклали пост із світлиною зі списком трофеїв Бускетса. Однак на фото був аж ніяк не Серхіо, а Арбелоа, який у складі збірної Іспанії, став чемпіоном світу-2010. Хоча Серхіо теж був у складі тієї золотої збірної.

Він тільки те й робить, що перемагає,

– підписали світлину.



Курйоз під час презентації Бускетса в МЛС / Скриншот із твітеру ліги

16 липня досвідчений 35-річний опорник офіційно став футболістом Інтер Маямі, підписавши контракт до кінця 2025 року. Серхіо знову виступатиме у компанії свого друга Ліонеля Мессі. Тепер уболівальники знову побачать обох в одній команді, як це було з часів їх виступів за Барселону.

До слова. Бускетс віддав майже усю свою кар'єру лише Барселоні, у першій команді якої виступав із 2008 року. У футболці "блаугранас" провів 722 матчі (18 голів та 45 асистів).

Обидва зможуть дебютувати за Інтер Маямі вже 21 липня, коли їх новий клуб зіграє вдома в МЛС проти Шарлотт.