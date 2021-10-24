Бущан хотел пообщаться с Буффоном: легендарный голкипер проигнорировал вратаря Динамо

Украинский голкипер Динамо и сборной Украины Георгий Бущан рассказал, как хотел пообщаться с Джанлуиджи Буффоном, но итальянский голкипер не ответил на сообщение украинца.

Не ответил взаимностью

27-летний вратарь киевского клуба рассказал историю о том, как писал легендарному голкиперу Джанлуиджи Буффону в соцсетях. Георгий Бущан решил немного пообщаться с итальянцем в инстаграме.

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Однако итальянский голкипер не ответил взаимностью. Бущан считает, что Буффон даже не видел его сообщения. Скорее всего, соцсети ведет не сам вратарь.

Не общались. Я писал ему в инстаграме, но он мне не ответил. Я думаю, что просто его аккаунт кто-то ведет, поэтому не ответил. Думаю, если бы он сам вел, то ответ пришел бы,

– сказал Бущан.

Сейчас 43-летний Буффон выступает за Парму, куда перешел на правах свободного агента. В сезоне-2021/2022 провел 8 матчей в Серии Б, в которых пропустил 9 голов и отыграл три поединка в ноль.

Бущан сыграл за Динамо 10 встреч, в которых 9 раз вынимал мяч из собственной сетки ворот и в 5 поединках оставил свои владения на замке.

Интересно, что еще раньше Буффон записал обращение к украинскому голкиперу, в котором пожелал удачи и успешной карьеры.