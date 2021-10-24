Не відповів взаємністю

27-річний воротар київського клубу розповів історію про те, як писав легендарному голкіперу Джанлуїджі Буффону у соцмережах. Георгій Бущан вирішив трішки поспілкуватись із італійцем в інстаграмі.

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Однак італійський голкіпер не відповів взаємністю. Бущан вважає, що Буффон навіть не бачив його повідомлення. Швидше за все, що соцмережі веде не сам воротар.

Не спілкувалися. Я писав йому в інстаграмі, але він мені не відповів. Я думаю, що просто його акаунт хтось веде, тому не відповів. Думаю, якби він сам вів, то відповідь надійшла б,

– сказав Бущан.

Зараз 43-річний Буффон виступає за Парму, куди перейшов на правах вільного агента. У сезоні-2021/2022 провів 8 матчів у Серії Б, у яких пропустив 9 голів та відіграв три поєдинки ну нуль.

Бущан зіграв за Динамо 10 зустрічей, у яких 9 разів виймав м'яч із власної сітки воріт та у 5 поєдинках залишив свої володіння на замку.

Цікаво, що ще раніше Буффон записав звернення до українського голкіпера, у якому побажав удачі та успішної кар'єри.