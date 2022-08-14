Эмоции одержали верх: Зинченко покорил сеть бурной реакцией на пропущенный гол Арсенала

В субботу, 13 августа, Александр Зинченко сыграл во втором официальном матче по футболке Арсенала. Дома "канониры" результативно обыграли Лестера.

Не финтом единственным

Лондонский Арсенал победил Лестер Сити в поединке второго тура чемпионата Англии со счётом 4:2. Александр вышел в стартовом составе и отыграл 77 минут, после чего был заменен на Кирана Тирни.

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Украинский игрок запомнился не только эффектным финтом, но и эмоциональной реакцией на пропущенный второй гол его команды. Реакцию Александра на взятие голов "лысов" опубликовал один из фан-аккаунтов Арсенала.

Видео реакции Зинченко