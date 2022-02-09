Бурная реакция комментаторов на историческое "золото" Италии в керлинге: эмоциональное видео

Сборная Италии сенсационно завоевала золотые медали в керлинге в городе на Олимпиаде-2022. Комментаторы трансляции не сдерживали эмоций радости.

Сенсационное выступление Италии

Копилка Италии пополнилась вторым "золотом" Олимпийских игр в Пекине. Авторами неожиданной победы в керлинге стали Стефания Константине и Амос Мозанер, сообщает 24 канал.

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Итальянская пара не знала вкуса поражений в Китае и стала первой. В финале итальянцы победили соперников из Норвегии Кристину Скаслиен и Магнуса Недреготтена, которые стали вторыми – 8:5.

Это выступление в смешанной паре было дебютным для итальянцев. Успех приятно поразил не только фанатов, но и итальянских комментаторов телеканала "Евроспорт", которые прибавили зрелищности этой победе.

Они очень эмоционально отреагировали на развязку финала и триумфальный бросок итальянки Стефании. Казалось, что еще немного и один из комментаторов точно сорвет голос.

Видео реакции комментаторов

Бронзовые награды на свои шеи одели спортсмены из Швеции Альмида де Валь и Оскар Эрикссон, которые в борьбе за третье место победили британцев – 9:3.

. Италия уже имеет в своей копилке 7 наград Олимпиады-2022: две золотые, четыре серебряные и одну бронзовую Такой показатель позволяет стране занимать 7-е место в общем медальном зачете. "Золото" по керлингу позволило сборной опередить ОКР.