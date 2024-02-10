Байер – Бавария – 3:0

Голы: Станишич, 18, Гримальдо, 50, Фримпонг, 90+5.

10 февраля в рамках 21-го тура чемпионата Германии по футболу леверкузенский Байер на домашнем стадионе БайАрена принимал мюнхенскую Баварию. Встреча завершилась победой Байера со счетом 2:0.

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Байер увеличил отрыв от Баварии до пяти очков

На 18-й минуте Йосип Станишич забил первый мяч в поединке, После перерыва Алекс Гримальдо удвоил преимущество команды Хаби Алонсо, а в компенсированное ко второму тайму время Жереми Фримпонг довел счет до разгромного. Как итог, сухая победа Байера в три мяча.

Благодаря победе Байер увеличил отрыв от Баварии, которая является действующим чемпионом Германии, до пяти зачетных баллов в турнирной таблице Бундеслиги. Поэтому теперь мюнхенцы могут надеяться на Серебряную Салатницу только если Байер будет допускать осечки.

А тем временем Байер не проиграл ни одного из 31 матча в этом сезоне. Эта беспроигрышная серия является клубным рекордом, который обновляется от игры к игре.

Стоит знать. В следующем туре Бавария сыграет на выезде против Бохума, а Байер пожалует в гости к Хайденхайму.