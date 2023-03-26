Молодой английский вингер поделился мнениями по поводу Александра Зинченко. Игроку импонирует менталитет украинца, однако на момент матча между сборными Украины и Англии Сака забудет о теплых отношениях.

Достойно внимания "Я фанат Ярмоленко": бывший игрок сборной Англии отметил капитана и выделил молодую звезду

Клубные друзья

Талантливый игрок из команды "трех львов" насыпал Зинченко кучу комплиментов. Букайо отметил лидерские качества Александра, а также его жажду победы. Сака в восторге от менталитета украинского футболиста, который поможет своим одноклубникам в нужный момент.

Зинченко принес качество, но в то же время еще многое другое. Вы видите, как играет и как контролирует игру. Это невероятный игрок, у него отличные лидерские качества, поэтому он действительно помогает нам на всех фронтах. Вместе с Жезусом они принесли нам менталитет победителя, ведь находились в команде, которая выигрывала АПЛ. Они знают, что делать в сложных моментах, могут нас ободрить, потому что у нас много молодых футболистов. Это помогает в ментальном плане,

– рассказал Сака.

К тому же, английский вундеркинд отметил, что он и сам готов поддержать Александра в любую минуту, особенно если разговор будет касаться войны. Сака отмечает, что внутри Зинченко горит огонь, который и есть его движущая сила.

Война? Никто никогда не сможет понять, что переживает Зинченко. У него невероятная ментальная сила. Большая заслуга в том, что он мог сосредоточиться на игре и хорошо выступать за Арсенал и национальную сборную. У него есть немного огня, он использует себе это на пользу. Я не разговаривал с Зинченко о войне, но если он хочет поговорить об этом – я выслушаю и помогу тем, чем могу. Алекс – это личность. Это мой партнер, но только не в это воскресенье,

– рассказал Сака.

Напомним, что матч между Англией и Украиной состоится 26 марта в 19:00. Сборная трех львов свой первый матч квалификации к Евро-2024 уже успешно провела, одолев сборную Италии (1:2). В параллельном матче группы Северная Македония оказалась сильнее Мальты (2:1). В другом матче второго отборочного тура итальянцы погостяют у сборной Мальты.