Молодий англійський вінгер поділився думками щодо Олександра Зінченка. Гравцю імпонує менталітет українця, проте на момент матчу між збірними України та Англії, Сака забуде про теплі стосунки.

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Талановитий гравець з команди "трьох левів" насипав ЗІнченку купу компліментів. Букайо відзначив лідерські якості Олександра, а також його жагу до перемоги. Сака у захваті від менталітету українського футболіста, який допоможе своїм одноклубникам у потрібний момент.

Зінченко приніс якість, але водночас ще багато чого іншого. Ви бачите, як він грає та як контролює гру. Це неймовірний гравець, у нього чудові лідерські якості, тому він дійсно допомагає нам на всіх фронтах. Разом із Жезусом вони принесли нам менталітет переможця, адже перебували в команді, яка вигравала АПЛ. Вони знають, що робити у складних моментах, можуть нас підбадьорити, тому що у нас багато молодих футболістів. Це допомагає у ментальному плані,

– розповів Сака.

До того ж, англійський вундеркінд зазначив, що він і сам готовий підтримати Олександра у будь яку хвилину, особливо, якщо розмова стосуватиметься війни. Сака зазначає, що всередині Зінченка горить вогонь, який і є його рушійною силою.

Війна? Ніхто ніколи не зможе зрозуміти, що переживає Зінченко. У нього неймовірна ментальна сила. Велика заслуга в тому, що він міг зосередитися на грі та добре виступати за «Арсенал» і національну збірну. У нього є трохи вогню, він використовує собі це на користь. Я не розмовляв із Зінченком про війну, але якщо він хоче поговорити про це – я вислухаю та допоможу тим, чим можу. Алекс – це особистість. Це мій партнер, але тільки не цієї неділі,

– розповів Сака.

Нагадаємо, що матч між Англією та Україною відбудеться 26-го березня о 19:00. Збірна "трьох левів" свій перший матч кваліфікації до Євро-2024 уже успішно провела, здолавши збірну Італії (1:2). У паралельному матчі групи Північна Македонія виявилась сильнішою за Мальту (2:1). У іншому матчі другого відбіркового туру італійці погостюють у збірної Мальти.