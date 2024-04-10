Довбик рассказал Жироне о планах на будущий сезон: где хочет играть украинский бомбардир

Артем Довбик проводит мощный сезон за Жирону. Украинец вносит большой вклад в игру каталонцев, которые впервые в истории претендуют на квалификацию в Лигу чемпионов.

Форвард сборной Украины лишь летом 2023 года перешел из Днепра-1 в испанский коллектив. Он сразу завоевал место в основном составе новой команды и начал демонстрировать невероятную результативность.

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Футболист грезит Лигой чемпионов

Это привлекло к нему внимание ряда европейских грандов. В частности, речь шла об Атлетико, Барселоне, Лейпциге и Челси, которые готовы побороться за футболиста уже в ближайшее трансферное окно.

По информации испанского издания, Артем Довбик провел беседу с руководством "красно-белых", в которой признался, где хочет играть в следующем сезоне. Для него приоритетом является выступление в Лиге чемпионов.

Сейчас Жирона занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги и имеет отрыв в 9 очков от пятого места за 8 туров до конца чемпионата. Поэтому команда Мичела очень близка к квалификации в главный еврокубковый турнир на следующую кампанию.

При таких обстоятельствах каталонский клуб будет иметь хороший шанс оставить Артема Довбика еще хотя бы на один сезон, а именно это является приоритетом для "красно-белых", которые, пользуясь заработанными средствами от Лиги чемпионов, хотят переподписать контракты с лидерами команды на улучшенных условиях. Поэтому можно предположить, что никуда форвард летом не уйдет.

. В нынешнем сезоне Довбик провел 33 матча за Жирону во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал 7 ассистов. Сейчас он является лучшим бомбардиром Ла Лиги.

Следующий поединок "красно-белые" проведут 13 апреля на выезде против Атлетико. Стартовый свисток прозвучит в 15:00.