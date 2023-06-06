Динамо придется подождать своей комиссии: Жирона не хочет продавать Цыганкова
Источник:Футбол 24
После успешного отрезка, проведенного в Испании, Виктор Цыганков заинтересовал многих скаутов европейских клубов. Однако нынешний клуб не планирует продавать вингера сборной Украины, получив первое предложение и видит в нем большую перспективу.
Жирона не планирует отпускать Виктора Цыганкова. У футболиста контракт до 2027 года
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Киевляне этим летом останутся без процентов за продажу Цыганкова
По информации источника в Испании, у каталонского клуба нет никаких предложений по поводу 25-летнего футболиста. Жирона в январе 2023 года приобрела Цыганкова у Динамо. За трансфер киевляне получили 5 млн евро и 50 процентов от будущих продаж. Но, пока представитель Ла Лиги заинтересован в продолжении сотрудничества с украинцем, киевляне вероятно этим летом останутся без дополнительного поступления из Испании в бюджет на сезон-2023/2024.
Цыганков в Жироне
- Виктор в сезоне-2022/2023 провел 19 матчей.
- Забил 3 гола и отдал 6 ассистов.
- Стал первым украинцем, сделавшим дубль в Ла Лиге.
- Жирона до последнего претендовала на участие в еврокубках в сезоне 2023/2024, однако уступила в 38 туре и заняла 10 место.