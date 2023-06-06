Жирона не планує відпускати Віктора Циганкова. У футболіста контракт до 2027 року
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Кияни цього літа залишаться без відсотків за продаж Циганкова
За інформацією джерела в Іспанії, каталонський клуб не має жодних пропозицій щодо 25-річного футболіста. Жирона у січні 2023 року придбала Циганкова у Динамо. За трансфер кияни отримали 5 млн євро та 50 відсотків від майбутнього продажу. Але, наразі представник Ла Ліги зацікавлений у продовженні співпраці з українцем, то ж кияни ймовірно цього літа залишаться без додаткового надходження з Іспанії у бюджет на сезон-2023/2024.
Циганков у Жироні
- Віктор у сезоні-2022/2023 провів 19 матчів.
- Забив 3 голи та віддав 6 асистів.
- Став першим українцем, який зробив дубль у Ла Лізі.
- Жирона до останнього претендувала на участь в єврокубках у сезоні-2023/2024, проте поступилася в 38 турі й посіла 10 місце.