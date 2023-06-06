Кияни цього літа залишаться без відсотків за продаж Циганкова

За інформацією джерела в Іспанії, каталонський клуб не має жодних пропозицій щодо 25-річного футболіста. Жирона у січні 2023 року придбала Циганкова у Динамо. За трансфер кияни отримали 5 млн євро та 50 відсотків від майбутнього продажу. Але, наразі представник Ла Ліги зацікавлений у продовженні співпраці з українцем, то ж кияни ймовірно цього літа залишаться без додаткового надходження з Іспанії у бюджет на сезон-2023/2024.