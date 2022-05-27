Дом моих родителей повредила российская ракета, – Калинина мечтает вернуться в родной Киев
Источник:ВТУ
Теннисистка Ангелина Калинина покинула Украину за семь дней до вторжения российских войск, отправившись на соревнования в Дохе. С того момента украинка не может вернуться в родную страну.
Калинина: Теперь я просто езжу из гостиницы в гостиницу, с турнира на турнир
Ранее украинка поддерживала форму столицы. Однако пока она лишена возможности тренироваться в родном городе.
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Украинка готовится к стартам в других странах. Она уверяет: такая подготовка вызывает у нее дискомфорт.
"Я поехала, как и все здравомыслящие люди. Теперь я просто езжу из гостиницы в гостиницу, из турнира на турнир. Это ужасное чувство. У меня нет постоянной базы. Раньше я жила и тренировалась в Киеве. Каждые две-три недели я ездила туда и проводила несколько недель, когда была такая возможность, теперь мы просто прыгаем из одной страны в другую и это просто ужасно", – отметила теннисистка.
Калинина рассказала, что в Киеве по-прежнему живут ее мать, отец и 18-летний брат-студент, а ее дом пережил обстрел российскими ракетами.
Дом моих родителей был немного поврежден, а вот дом моего дяди полностью разрушен. Я не могу вообразить, какое это. Моему брату всего 18 лет и то, что он сейчас переживает, я даже не хочу это объяснять,
– сказала Ангелина.
"Каждый день я задаю себе вопрос: "Когда я снова буду дома?" Но сейчас я не вижу для этого никакой возможности", – добавила украинская теннисистка.
Что известно о спортсменке
- Последняя представительница Украины на Ролан Гаррос-2022 – Ангелина Калинина – прекратила выступления на грунтовом Грендслеме. Калинина потерпела поражение в матче второго круга от американки Джессики Пегулы.
- Калинина во второй раз вылетает из Ролан Гаррос во втором круге. Это остается ее лучшим результатом на уровне Грендслемов, она еще никогда не играла в третьем круге.
- После Ролана Гаррос-2022 Калинина станет первой ракеткой Украины. Элина Свитолина потеряет этот статус, который она удерживала с 2013 года.