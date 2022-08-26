Будет сложно: с кем может сыграть Днепр-1 в Лиге конференций
26 августа 2022 , 11:44Читати новину українською
Днепр-1 в свой дебютный сезон в еврокубках выступит в Лиге конференций. 26 августа команда узнает соперников в групповом этапе.
На групповом этапе Лиги конференций выступят 32 команды. Перед жеребьевкой их поделили на четыре корзины в соответствии с рейтингом клубов.
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При жеребьевке днепряне оказались в четвертой корзине. Следовательно им в соперники выпадет по одной команде из первой, второй и третьей корзин.
Кто выступит в Лиге конференций
Корзина 1
- Вильярреал (Испания)
- Базель (Швейцария)
- Славия (Прага, Чехия)
- АЗ (Нидерланды)
- Гент (Бельгия)
- Истанбул Башакшехир (Турция)
- Партизан (Сербия)
- Вест Хэм (Англия)
Корзина 2
- Клуж (Румыния)
- Мольде (Норвегия)
- ФКСБ (Румыния)
- Фиорентина (Италия)
- Кельн (Германия)
- Хапоэль (Беер-Шева, Израиль)
- Аполлон (Лимасол, Кипр)
- Слован (Братислава, Словакия)
Корзина 3
- Ницца (Франция)
- Андерлехт (Бельгия)
- Жальгирис (Литва)
- Аустрия (Австрия)
- Гартс (Шотландия)
- Шэмрок Роверс (Ирландия)
- Сивасспор (Турция)
- Вадуц (Лихтенштейн)
Корзина 4
- Днепр-1 (Украина)
- Лех (Познань, Польша)
- Словацко (Чехия)
- Силькеборг (Дания)
- Юргорден (Швеция)
- Пюник (Армения)
- РФШ (Латвия)
- Балкани (Косово)
Жеребьевка состоится в 15:30 в пятницу, 26 августа.