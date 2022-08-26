На груповому етапі Ліги конференцій виступлять 32 команди. Перед жеребкуванням їх поділили на чотири кошики відповідно до рейтингу клубів.
До теми Шахтар отримав суперників у Лізі чемпіонів: з ким і коли зіграють "гірники"
При жеребкуванні дніпряни опинилися у четвертому кошику. Відтак їм в суперники випаде по одній команді з першого, другого та третього кошиків.
Хто виступить в Лізі конференцій
Кошик 1
- Вільярреал (Іспанія)
- Базель (Швейцарія)
- Славія (Прага, Чехія)
- АЗ (Нідерланди)
- Гент (Бельгія)
- Істанбул Башакшехір (Туреччина)
- Партизан (Сербія)
- Вест Хем (Англія)
Кошик 2
- Клуж (Румунія)
- Мольде (Норвегія)
- ФКСБ (Румунія)
- Фіорентина (Італія)
- Кельн (Німеччина)
- Хапоель (Беер-Шева, Ізраїль)
- Аполлон (Лімасол, Кіпр)
- Слован (Братислава, Словаччина)
Кошик 3
- Ніцца (Франція)
- Андерлехт (Бельгія)
- Жальгіріс (Литва)
- Аустрія (Австрія)
- Гартс (Шотландія)
- Шемрок Роверс (Ірландія)
- Сівасспор (Туреччина)
- Вадуц (Ліхтенштейн)
Кошик 4
- Дніпро-1 (Україна)
- Лех (Познань, Польща)
- Словацко (Чехія)
- Сількеборг (Данія)
- Юргорден (Швеція)
- Пюнік (Вірменія)
- РФШ (Латвія)
- Балкані (Косово)
Жеребкування відбудеться о 15:30 в п'ятницю, 26 серпня.