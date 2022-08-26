На груповому етапі Ліги конференцій виступлять 32 команди. Перед жеребкуванням їх поділили на чотири кошики відповідно до рейтингу клубів.

До теми Шахтар отримав суперників у Лізі чемпіонів: з ким і коли зіграють "гірники"

При жеребкуванні дніпряни опинилися у четвертому кошику. Відтак їм в суперники випаде по одній команді з першого, другого та третього кошиків.

Хто виступить в Лізі конференцій

Кошик 1

Вільярреал (Іспанія)

Базель (Швейцарія)

Славія (Прага, Чехія)

АЗ (Нідерланди)

Гент (Бельгія)

Істанбул Башакшехір (Туреччина)

Партизан (Сербія)

Вест Хем (Англія)

Кошик 2

Клуж (Румунія)

Мольде (Норвегія)

ФКСБ (Румунія)

Фіорентина (Італія)

Кельн (Німеччина)

Хапоель (Беер-Шева, Ізраїль)

Аполлон (Лімасол, Кіпр)

Слован (Братислава, Словаччина)

Кошик 3

Ніцца (Франція)

Андерлехт (Бельгія)

Жальгіріс (Литва)

Аустрія (Австрія)

Гартс (Шотландія)

Шемрок Роверс (Ірландія)

Сівасспор (Туреччина)

Вадуц (Ліхтенштейн)

Кошик 4

Дніпро-1 (Україна)

Лех (Познань, Польща)

Словацко (Чехія)

Сількеборг (Данія)

Юргорден (Швеція)

Пюнік (Вірменія)

РФШ (Латвія)

Балкані (Косово)

Жеребкування відбудеться о 15:30 в п'ятницю, 26 серпня.