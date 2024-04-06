Официально нет никакого заявления, - Беленюк рассказал, будет ли Украина бойкотировать Олимпиаду из-за россиян

Украинские спортсмены продолжают получать олимпийские лицензии, чтобы уже летом выступить на желанных Олимпийских играх в Париже. К сожалению, у соперника украинцев будут представители враждебных России и Беларуси.

Ранее экс-глава Минспорта Вадим Гутцайт заявлял о возможном бойкоте Олимпийских игр от украинцев, если туда допустят россиян и белорусов. Что в итоге и произошло. МОК показал всем, что выбирает нейтральную позицию относительно войны России в Украине.

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Беленюк: Сейчас мы в процессе подготовки к Олимпийским играм

Жан Беленюк эксклюзивно для 24 Канала рассказал, рассматривает ли украинская сторона до сих пор вариант с бойкотом Игр-2024. Борец отметил, что никаких официальных заявлений по этому поводу нет.

"Гутцайт уже изменил свою риторику. Официально нет ни одного заявления по этому поводу, а существуют только кулуарные разговоры. Тем более, что спортсмены готовятся к Играм, а Национальный олимпийский комитет собирает представителей федераций, где, так сказать, мотивируют к увеличению количества полученных лицензий. Сейчас мы в процессе подготовки к Олимпийским играм. Это указывает на то, что вариант с бойкотом пока не является актуальным. Думаю, что уже и не станет актуальным", – сказал олимпийский чемпион в Токио.

Беленюк вспомнил такой украинский опыт, который вообще не оправдал себя. Спортсмены были вне соревнований и потеряли возможность бороться за лицензии. У нас не получилось аккумулировать вокруг себя необходимое количество стран, чтобы устроить коалицию, чтобы в случае не только Украина бойкотировала Игры, но и другие европейские государства.

Были различные заявления с поддержкой, но ни одного заявления из Национальных олимпийских комитетов этих стран, которые солидарны с позицией Украины, не было. Если не ошибаюсь, то какие-то намеки были от стран Балтии. Однако было бы странно, если бы они заявили о бойкоте быстрее, чем это сделали бы мы,

– ответил Жан.

Жан Беленюк уже получил свою олимпийскую лицензию. Борец сделал это на ЧМ, где завоевал "бронзу". Еще одна лицензия в активе Ирины Коляденко (вольная женская борьба, до 62 килограмм).

5 апреля украинские борцы вступили в борьбу за путевки в Париж, которые пытаются получить на лицензионном турнире в Баку (Азербайджан). В первый же день олимпийскую лицензию заработал Парвиз Насибов (до 67 килограммов), который получил "серебро" в Токио.