Не имею права отказать Джошуа, – Усик о возможном третьем бое с Эй-Джеем

Александр Усик ответил, провел бы третий бой с Энтони Джошуа или нет. Он положительно оценивает такую возможность.

В 2022 году Александр Усик уже проводили два боя, в которых победу одерживал украинец. Однако боксеры могут встретиться на ринге и в третий раз.

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Возможен ли третий бой Усика и Джошуа

Украинский боксер не исключает проведения третьего боя в случае его победы над Фьюри и победы Эй-Джея в бою с Дюбуа.

С моей точки зрения, я не имею права отказать Энтони в третьем бою, потому что он дал мне два невероятных поединка. Джошуа помог мне стать еще более известным в мире. Это сделал Энтони. И если это произойдет, с Божьей помощью, то я готов на третий поединок с Энтони,

– заявил Александр Усик.

Александр Усик отказался от пояса абсолютного чемпиона мира. 21 сентября за титул будут драться Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа.

Напомним, что украинец еще также проведет бой-реванш с Тайсоном Фьюри 21 декабря 2024 года.