Будет болеть за Шахтер: Суркис посетит матч "горняков" в Лиге чемпионов

Во вторник, 17 августа, Шахтер в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов на выезде сыграет с Монако. Матч посетит президент Динамо Игорь Суркис и его брат Григорий.

Оба сейчас отдыхают в Монако, и получили приглашение на игру от князя Альбера II, который предложил им вместе посмотреть матч в VIP-ложе. Братья Суркисы отказались, поскольку это было бы демонстрацией того, что они болеют в этом матче за Монако.

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При этом Игорь и Григорий Суркисы матч все же посетят, но будут находиться не в одной ложе с князем Альбером II.

Поединок будет проходить в Монако (Франция). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00. Ответный Матч команды проведут 25 августа в Харькове. Встречу перенесли из Киева из-за праздничного концерта приуроченного ко Дню независимости Украины

Что известно о паре Шахтер – Монако

"Монегаски", как и Шахтер, стартовали в Лиге чемпионов с 3 раунда квалификации. Монако прошел Спарту Прагу. Зато Шахтер оставил за бортом соревнований бельгийский Генк.

Победитель пары Шахтер – Монако выйдет в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2021/2022.