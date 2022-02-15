Будем бороться за медали, – Абраменко с оптимизмом оценил свои шансы на Олимпиаде

Олимпийский чемпион 2018 года Александр Абраменко прокомментировал свое выступление на Играх в Пекине. Абраменко удалось с первой попытки выйти в финал соревнований по фристайлу.

Абраменко: прыгнул гораздо лучше, чем оценили судьи

Для Абраменко это уже пятые Олимпийские игры, но спортсмен заявил, что волновался перед своим стартом. Александр признался, что в Пекине тяжело выступать из-за мороза.

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"Это уже пятая Олимпиада для меня. Честно говоря, думал, что будет легче. Однако очень волновался накануне старта. Тяжело здесь выступать. Очень холодно. -20 градусов. И конечно ситуация с COVID-19 вмешались в ход событий. Однако имеем, что имеем", – сказал украинец.

Абраменко считает, что заслужил более высокие оценки, чем получил от судей. Также он убежден, что сможет побороться за медали.

С волнением сегодня наблюдал за оценками судей. По личным ощущениям прыгнул гораздо лучше, чем оценили судьи. Однако потом понял: сегодня они оценивают всех сдержанно. Поэтому, успокоился. Очень рад, что справился и попал в первую топ-6 финалистов. Завтра будем бороться за медали,

– резюмировал Александр.

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