Абраменко: Стрибнув набагато краще, ніж оцінили судді

Для Абраменка це вже п'яті Олімпійські ігри, але спортсмен заявив, що хвилювався перед своїм стартом. Олександр зізнався, що в Пекіні важко виступати через мороз.

Дізнайтесь більше Українець Абраменко з результатом у топ-5 пробився у фінал Олімпіади в Пекіні

"Це вже п'ята Олімпіада для мене. Чесно кажучи, думав, що буде легше. Однак дуже хвилювався напередодні старту. Важко тут виступати. Дуже холодно. -20 градусів. Й авжеж ситуація з COVID-19 втрутилися у перебіг подій. Однак маємо, що маємо", – сказав українець.

Абраменко вважає, що заслужив на вищі оцінки, аніж отримав від суддів. Також він переконаний, що зможе поборотися за медалі.

З хвилюванням сьогодні спостерігав за оцінками суддів. По особистих відчуттях стрибнув набагато краще, ніж оцінили судді. Однак потім зрозумів: сьогодні вони оцінюють усіх стримано. Тож, заспокоївся. Дуже радий, що впорався й потрапив в першу топ-6 фіналістів. Завтра будемо боротися за медалі,

– резюмував Олександр.

Українці боротимуться за медалі