Будет очень тяжело и нам, и ирландцам – голкипер сборной Ризнык о домашнем матче Лиги наций

Сборная Украины 14 июня сыграет заключительный матч против Ирландии. Домашний поединок украинцев состоится в польском городе Лодзи.

Ризнык: Ирландия – силовая команда, ее стилю характерно много борьбы

Голкипер национальной сборной Украины Дмитрий Потрошитель поделился ожиданиями от домашнего поединка Лиги наций против Ирландии.

До речі Без головного нападника: збірна України оголосила заявку на матч проти Ірландії

"Самочувствие после тренировки хорошо. Силы еще есть, настраиваемся на крайнюю игру, потом будем отдыхать. Себя лично настраиваю очень серьезно.

У нас была длительная подготовка к сопернику. Ирландия – силовая команда, ее стилю характерно много борьбы. Будет очень тяжело и нам, и ирландцам, потому что мы тоже будем навязывать свою игру. В Польше мы находимся при родных людях. Будем выкладываться на все сто.

Мы не считаемся с предыдущими матчами – нужно выходить и играть в футбол. Но важно получить результат", – сказал Дмитрий.

Кадровые потери сборной Украины

14 июня национальная команда сыграет против Ирландии. Начало встречи в 21:45.

Из тех футболистов, которые сейчас находятся в Лодзи, в официальную заявку не попали Роман Яремчук и Александр Пихаленок. Главный нападающий накануне матча травмировал голеностоп, футболист должен пройти МРТ.

Зато в заявку на матч попал Андрей Ярмоленко. Руслан Малиновский тоже вернулся к тренировкам, после матча с Арменией у футболиста была температура.