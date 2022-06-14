Різник: Ірландія – силова команда, її стилю притаманно багато боротьби

Голкіпер національної збірної України Дмитро Різник поділився очікуваннями від домашнього поєдинку Ліги націй проти Ірландії.

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"Самопочуття після тренування добре. Сили ще є, налаштовуємося на крайню гру, потім будемо відпочивати. Себе особисто налаштовую дуже серйозно.

У нас була тривала підготовка до суперника. Ірландія – силова команда, її стилю притаманно багато боротьби. Буде дуже тяжко й нам, й ірландцям, тому що ми теж будемо нав’язувати свою гру. У Польщі ми перебуваємо при рідних людях. Будемо викладатися на всі сто.

Ми не зважаємо на рахунок попередніх матчів – потрібно виходити й грати у футбол. Але важливо здобути результат", – сказав Дмитро.

Зверніть увагу! 14 червня національна команда зіграє проти Ірландії. Початок зустрічі о 21:45.

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