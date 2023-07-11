Гераскевич хочет исключить предателя Бубка из НОК Украины, поставляющего топливо оккупантам

Сергей Бубка оказался легендарным в прошлом спортсменом, но не по натуре предателем страны. После начала полномасштабного вторжения бывший президент НОК сбежал из Украины и выбрал позицию молчать о войне, которую развязала Россия.

Еще тогда Сергей Бубка потерял весь авторитет и репутацию в глазах его поклонников, олимпийцев и простых украинцев. Бывший глава Национального олимпийского комитета Украины попытался найти оправдание своему отъезду из страны, но все его слова выглядели очень плачевно. Бубка еще и назвал войну "бедой".

К теме Сергей Бубка с братом оформили в России компанию и продают горючее оккупантам: все детали

Гераскевич: В то же время носит звание "Герой Украины"

Теперь после более чем 500 дней войны в Украине снова вспомнили о беглеце Бубке. Расследование Bihus.info приоткрыло новые подробности жизни бывшего легкоатлета. Оказалось, что семейный бизнес Бубки активно работает на оккупированных территориях и продает горючее врагу.

Эти новые открытия расследования прокомментировал первый в истории Украины скелетонист Владислав Гераскевич. Как отметил спортсмен, до этого времени нет никакой реакции от Национального Олимпийского Комитета Украины и Министерства молодежи и спорта Украины.

На сайте НОК Украины до сих пор можно найти книгу Бубки под названием "Первая российская Олимпиада", а бывший глава Комитета Сергей до сих пор остается членом Исполкома НОК Украины. Также к сообщению Владислав добавил меткое фото, символизирующее весь "русский мир" в виде украинца Бубки.

Дружба с Януковичем, коррупционные скандалы в IAAF, знаменитый "Родовид Банк" и многие другие зашквары – это лишь часть того шлейфа, который уже очень давно тянется за Бубкой. Но самое отвратительное в этой ситуации – это то, что человек, ведущий бизнес с оккупантами, в то же время носит звание "Герой Украины". Лучшие защитники нашей страны, защищающие страну от геноцида, отдают свои жизни за Украину и Бубка, который этот геноцид спонсирует. Их поставили в один ряд. Так не должно быть,

– написал Гераскевич в своем телеграмме.

Из-за чего Гераскевич прибег к радикальным действиям. Владислав инициировал заседание Комиссии атлетов НОК Украины, которое состоится 11 июля. Во время которой скелетонист потребует лишить Бубку членства в НОК нашей страны.

Следующим шагом будет требование забрать у Бубки почетное звание "Герой Украины" и других наград.

Все ублюдки, которые ведут или вели бизнес с оккупантами и тем самым обогащали бюджет государства-террориста, должны быть наказаны, и обязательно будут наказаны,

– подытожил скелетонист.

Напомним, что в руле президента НОК Бубку заменил не менее скандальный Вадим Гутцайт, который тоже уже немало закварился на этом посту.