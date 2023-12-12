В моей стране идет война, – Бубка осудил допуск россиян к Олимпиаде и рассказал о своей миссии

С начала полномасштабного вторжения Сергей Бубка исчез из информационного пространства и никак не осуждал агрессию России. Он долгое время не комментировал военные действия и не помогал спортсменам, несмотря на должность руководителя НОК Украины.

Более того, Бубка сразу уехал из родной страны, а его обвиняют в сотрудничестве с оккупантами. По данным Bihus info, титулованный в прошлом спортсмен вместе с братом продает горючее террористам.

Читайте также Сбежал подальше от войны и обвинений: журналисты нашли имение Бубки вблизи Монако

Бубка не поддержал допуск россиян на Олимпиаду-2024

Сергей Бубка долго не комментировал эти события, однако в начале сентября впервые отреагировал на расследование и попытался опровергнуть все обвинения. С того момента он пытается отбелить свою репутацию и публично стал великим патриотом.

Очередной демонстрацией сознания стал его комментарий по поводу допуска россиян и белорусов к Олимпиаде-2024. Бывший глава НОК Украины заявил, что не поддерживает такое решение МОК:

Я как украинец хотел бы, чтобы решение было другим, потому что в моей стране идет война. А украинский спорт дорого платит за войну – из-за военных действий погибли 397 спортсменов и тренеров, разрушены около 500 спортивных объектов страны.

Несмотря на все сложности, Сергей Бубка рассказал, что поддержка украинского спорта остается очень высокой не только со стороны украинской власти, но и от международного сообщества, и дальнейшее развитие в этом направлении он видит своей миссией.

"Президент Зеленский поддерживает спорт. Мы благодарны ему и правительству за поддержку спортивного сообщества и подготовки нашей команды к Олимпиаде-2024. Несмотря на войну, правительство выделило бюджет, чтобы наша команда могла подготовиться.

Правительство Франции дает нам миллион евро помощи. Там фантастическая солидарность с Украиной и украинским спортом. Моя миссия состоит в том, чтобы использовать каждую возможность, чтобы поощрить людей помогать нам, но они хотят и дальше это делать.

Во время визита в Лилль я предложил новую программу, которая поможет нашим молодым спортсменам приехать на Север и там тренироваться, и местные власти с энтузиазмом ее поддержали. МОК впервые в своей истории создал фонд солидарности для Украины, чего он никогда не делал ни для одной другой страны", – отметил Бубка.

Также бывший глава НОК Украины рассказал, что для украинских спортсменов важно участвовать в соревнованиях, поэтому бойкот не является хорошим вариантом для наших атлетов:

"Для нас важно участвовать. Показать силу украинцев. Победить для Украины, поднять флаг, услышать наш гимн. Особенно в нынешних условиях. Я очень уважаю наших спортсменов и то, что они делают".

Война продолжается. На Киев и всю страну падают бомбы, но наши спортсмены и тренеры очень сильны и мотивированы представлять страну. Это их вклад в победу Украины",

. Накануне латвийский олимпийский чемпион Наурис Миезис заявил , что будет бойкотировать Игры-2024, если МОК не изменит свое решение о допуске россиян к соревнованиям.

Напомним, что Олимпиада-2024 состоится в Париже и продлится с 26 июля по 11 августа.