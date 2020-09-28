Президент НОК Украины Сергей Бубка встретился с главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом и передал письмо от Президента Украины Владимира Зеленского посетить нашу страну в следующем году для участия в торжествах по случаю 30-летия основания Национального олимпийского комитета Украины.

Томас Бах поблагодарил за приглашение и предварительно будет планировать визит в Украину. Об этом пишет НОК Украины.

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Встреча состоялась в Любляне (Словения), где лидеры олимпийского движения из около 20 стран Старого Света почтили память бывшего президента Европейских Олимпийских Комитетов Янеза Косьянчича и обсуждали дальнейшее развитие олимпизма.

Сергей Бубка встретился с Томасом Бахом / Фото: НОК Украины

Украина готовится стать участником конкурса на проведение Олимпиады

Украина готовится подать заявку на проведение Олимпийских игр 2028 или 2030 года.

Пока заявку на Летние Олимпийские игры 2028 подали Париж (Франция) и Лос-Анджелес (США). Зато на Зимние Олимпийские игры 2030 кроме Львова, претендуют:

Барселона (Испания)

Саппоро (Япония)

Солт-Лейк-Сити (США)

Ванкувер (Канада)

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт рассказал, что президент НОК Сергей Бубка работает над вопросом участия Украины в конкурсе на проведение Олимпийских игр 2028-го или 2030 года.

Гутцайт считает, что проект даст толчок для развития массового спорта. Он акцентировал внимание на зимних видах спорта.

Проект получил поддержку Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства и Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Подача заявок на проведение Олимпийских игр осуществляется за 7 лет до проведения турнира.