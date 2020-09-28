Президент НОК України Сергій Бубка зустрівся з очільником Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом і передав лист-запрошення від Президента України Володимира Зеленського відвідати нашу країну у наступному році для участі в урочистостях з нагоди 30-річчя заснування Національного олімпійського комітету України.

Томас Бах подякував за запрошення і попередньо плануватиме візит до України. Про це пише НОК України.

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Зустріч відбулась у Любляні (Словенія), де лідери олімпійського руху з близько 20 країн Старого Світу вшановували пам'ять колишнього президента Європейських Олімпійських Комітетів Янеза Косьянчича та обговорювали подальший розвиток олімпізму.



Сергій Бубка зустрівся з Томасом Бахом / Фото: НОК України

Україна готується стати учасником конкурсу на проведення Олімпіади

Україна готується подати заявку на проведення Олімпійських ігор 2028 або 2030 року.

Поки заявку на Літні Олімпійські ігри 2028 подали Париж (Франція) та Лос-Анджелес (США). Натомість на Зимові Олімпійські ігри 2030, окрім Львова, претендують:

Барселона (Іспанія)

Саппоро (Японія)

Солт-Лейк-Сіті (США)

Ванкувер (Канада)

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт розповів, що президент НОК Сергій Бубка працює над питанням участі України у конкурсі на проведення Олімпійських ігор 2028-го чи 2030 року.

Гутцайт вважає, що проєкт дасть поштовх для розвитку масового спорту. Він акцентував увагу на зимових видах спорту.

Проєкт отримав підтримку Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства та Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

Подача заявок на проведення Олімпійських ігор здійснюється за 7 років до проведення турніру.