Бубка, Кличко и все сильнейшие, уникальные рекорды украинцев за 30 лет Независимости
Источник:24 канал
После провозглашения независимости Украина, как отдельное государство, завоевала множество мировых рекордов в различных видах спорта. Некоторые до сих пор не могут покорить современные спортсмены, даже несмотря на то, что сейчас доминирует технологический бум и бить рекорды стало легче. К годовщине 30-й Независимости Украины Спорт24 собрал подборку самых выдающихся украинских рекордов.
Выдающийся украинский рекордсмен – Сергей Бубка
В июле 1985 года на открытом стадионе во Франции Сергей Бубка установил мировой рекорд, который ознаменовал новую эпоху, в этом виде спорта – он преодолел планку в шесть метров. До этого шестиметровый рубеж был далекой несбыточной мечтой многих атлетов. Даже для американских спортсменов, у которых к концу семидесятых годов было преимущество в оснащении. Их шесты были из стратегического материала – фибергласа, которые европейские спортсмены начали использовать только в начале восьмидесятых годов.
Смотрите также От Баюл до "королевы высоты" Магучих: выступления Украины на Олимпиаде за время независимостиСергей Бубка завоевал 35 мировых рекордов. Его рекорды – 6 метров 15 сантиметров в закрытых помещениях и 6 метров 14 сантиметров в открытом секторе. Достижение украинца в 6 метров шутливо называли "вечным рекордом".
В 2020 году, во время соревнований Бриллиантовой лиги по легкой атлетике, проходивших в Риме, швед Арман Дюплантис взял высоту 6,15 метра и побил рекорд Бубки. Стоит отметить, что Дюплантис является рекордсменом и в помещении – 6,18 м.
Смотрите видео исторического прыжка Бубки на 6 метров
Рекордсмены по количеству побед в профессиональном боксе – братья Кличко
В 2011 году Владимир Кличко окончательно закрепился на позиции лидера сверхтяжелого дивизиона в профессиональном боксе. Отобрав титул у британца Дэвида Хэя, украинец стал абсолютным чемпионом мира и объединил чемпионские звания по версиям WBO, IBF (Международной боксерской федерации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBO (Международной боксерской организации).
Таким образом, братья Кличко воплотили свою мечту и одновременно собрали в семье все чемпионские титулы, ведь в то время поясом WBC владел Виталий Кличко.
- На профессиональном ринге Виталий Кличко провел 47 поединков, из которых выиграл 45. Из них 41 бой он завершил досрочно нокаутами. Свой последний поединок Виталий провел 8 сентября 2012 года в Москве (Россия), нокаутировав в четвертом раунде немца сирийского происхождения Мануэля Чарра.
- Его младший брат Владимир за свою карьеру победил 23 соперников в 25 боях за титул чемпиона мира, что является лучшим показателем в истории бокса среди легитимных чемпионов. Он пять раз завоевывал титул чемпиона Украины по боксу. За свою карьеру был обладателем титулов чемпиона мира в тяжелом и супертяжелом весе по версиям WBO, IBF, IBO и WBA.
Упражнение, которое до сих пор не могут повторить – Лилия Подкопаева
Гимнастка Лилия Подкопаева получила 2 золотые медали — в абсолютном первенстве и вольных упражнениях на Олимпийских играх в Атланте-1996. Украинская спортивная гимнастка стала абсолютной чемпионкой, а также получила награду высшего сорта в вольных упражнениях и заняла второе место в упражнениях на бревне.
Элемент Подкопаевой – двойное сальто вперед с поворотом на 180 градусов, который судьи оценили в просто заоблачные 9,887 балла, – до сих пор в мире никто не смог выполнить, даже мужчины. Подкопаева обладательница 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей на международных соревнованиях.
Через год, после соревнований в Атланте, девушка вынуждена была пройти операцию. Вернуться в спорт при всем желании у нее не получилось. Спортивную карьеру пришлось заменить тренерской деятельностью в США, где сейчас и проживает Подкопаева.
Смотрите видео уникального элемента Лилии Подкопаевой
Рекорд побили только на Олимпиаде-2020 – Иннеса Кравец
В 1995 году украинская легкоатлетка Инесса Кравец на чемпионате мира в Гетеборге (Швеция) установила мировой рекорд в тройном прыжке, ее результат – 15,5 метров. Превзойти его не мог никто 26 лет.
И вот на Олимпиаде в Токио-2020 Юлимар Рохас из Венесуэлы побила мировой рекорд Кравец. Уже в первой своей попытке Рохас побила олимпийский рекорд на 2 сантиметра, прыгнув на 15.41. Следующие четыре попытки были не столь удачны (две из них не были зачислены).
Учитывая, что уже первый прыжок принес венесуэльце золотую награду. Поэтому она решила замахнуться и на мировой рекорд. И таки сделала это. В шестой попытке она прыгнула на 15,67 метра. Юлимар Рохас сразу на 17 сантиметров улучшила мировой рекорд.
Самый сильный человек мира – Василий Вирастюк
Василий Вирастюк – обладатель титула "Самый сильный человек мира" 2004 года. Уже в 2007 году выиграл соревнования в Сеуле (Южная Корея) и получил титул Чемпиона мира по силовому экстриму IFSA, подтвердив титул "Сильнейшего человека мира".
Интересные рекорды Вирастюка
- Василий протянул пять трамвайных вагонов массой более 100 тонн на 17,9 метра за 52,62 секунды! Тогда, в мае 2003 года, на День Львова Вирастюк установил мировой рекорд и попал в Книгу рекордов Гиннесса.
- Но на трамваях украинский богатырь не остановился и передвинул семь машин Mitsubishi весом 11 тонн на 25 метров, благодаря чему попал в Книгу рекордов Украины. Однако 11 тонн стронгмену показалось мало, и через минуту он протянул уже валку, сцепленную из десяти машин Mitsubishi Carisma, весом в 16,5 тонны на 18,5 метра. И снова рекорд Украины!
- А как вам "чемоданы" по 175 кг каждый? Вирастюк сумел пронести такой тяжелый багаж на 19 метров! Мог и дальше, но поскользнулся.
- Василий – первый "ледяной" силач. За минуту поднял и поставил на тумбы высотой 130 см четыре ледяных куба по 150 кг. До него со льдом никто не работал.
- Пять раз его признавали самым сильным человеком в Украине, а как капитан он трижды привел сборную к победе на командных чемпионатах мира среди силачей (2004,2005,2007).
- А как он таскает самолеты! 28-тонный пожарный самолет Ан-32П Вирастюк в свое время передвинул на 15 метров за 22,5 секунды! И на тех же соревнованиях ему хватило сил, чтобы за 90 секунд семь раз поднять над головой 92-килограммовую гантелю. И это стало мировым рекордом.
- Ну и не надо забывать про командную работу и самосвал. Восьмерка силачей во главе с Василием установила рекорд Украины, протянув загруженный 258-тонный самосвал на 5 метров.
Смотрите видео про Василия Вирастюка
Больше всего медалей Олимпиады – Яна Клочкова
Самая титулованная спортсменка Украины в истории Олимпийских игр – Яна Клочкова. За свою карьеру она успела завоевать множество наград: пять медалей на ОИ, четыре из которых "золотые" и одна "серебряная", также украинская пловчиха неоднократно завоевывала титулы чемпионки мира и Европы.
Яна Клочкова установила 50 рекордов Украины в 25 - и 50-метровых бассейнах на дистанциях 100, 200, 400 метров комплексным плаванием; 200, 400 и 800 метров вольным стилем; 100 и 200 метров на спине; 200 метров баттерфляем и эстафетном плавании. На Олимпийских играх в Сиднее она установила мировой рекорд на дистанции 400 метров комплексным плаванием и рекорд Европы на дистанции 200 метров комплексным плаванием.
Смотрите видео про Яну Клочкову
Самый молодой гроссмейстер в мире – Руслан Пономарев
В 1996 году, в возрасте тринадцати лет Руслан выиграет чемпионат Европы до 18 лет, а в 1997 году побеждает в аналогичном турнире, но уже на мировом первенстве. После ряда таких побед Руслану в 14 лет присваивают звание гроссмейстера, и он становится мировым рекордсменом – самый молодой гроссмейстер на планете (сейчас этот рекорд принадлежит Сергею Карякину, который в 12 лет и 211 дней был удостоен звания).
В 2002 году уже 18-летний украинский гроссмейстер Руслан Пономарев стал самым молодым чемпионом мира по шахматам. В финальном матче за звание чемпиона мира по версии Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Пономарев выиграл у другого украинца Василия Иванчука.
Руслан Пономарев / Фото: Getty Images
Первая в мире олимпийская чемпионка по вольной борьбе Ирина Мерлени
23 августа 2004 года в Афинах украинка Ирина Мерлени стала первой в мире олимпийской чемпионкой по вольной борьбе в весовой категории до 48 килограмм. За золотую медаль в Афинах Ирине подарили однокомнатную квартиру в Киеве.
Спортсменка является трижды чемпионкой мира (2000 года, 2001, 2003), дважды чемпионкой Европы (2004, 2005 годы). Кроме этих заслуг, Мерлени неоднократно побеждала в чемпионатах Украины.
Чемпион мира в двух весовых категориях только за 7 боев – Василий Ломаченко
Василий Ломаченко нокаутировал в пятом раунде Романа Мартинеса, отобрал у него титул чемпиона WBO во втором полулегком весе и вошел в историю мирового бокса как спортсмен, которому понадобилось наименьшее количество боев (7 боев) для того, чтобы стать чемпионом мира в двух весовых категориях. Украинец побил мировой рекорд японца Наоя Иноуэ, превзойдя его на один бой. Также Ломаченко покорилось и другое достижение: он стал первым украинцем, завоевавшим титул чемпиона мира сразу в двух категориях.
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Поединок проходил при преимуществе Ломаченко, и в пятом раунде ему удалось потрясти Мартинеса левым боковым, а затем нанести точную двойку — левый апперкот и правый боковой, которые отправили пуэрториканца на настил ринга до конца отсчета рефери Дэнни Шивон. Время остановки 1:09.
Самая молодая чемпионка мира по дзюдо – Дарья Белодед
Дзюдоистка Дарья Белодед на чемпионате мира победила действующую в то время чемпионку Фуну Тонаки из Японии иппоном, то есть положив на лопатки. И украинка в возрасте 17 лет 11 месяцев стала самой молодой чемпионкой мира в истории дзюдо. Предыдущий рекорд принадлежал японке Рийоко Тамуре – 18 лет 1 месяц.
Кроме того, Белодед получила первую золотую награду мирового первенства в истории украинского женского дзюдо и вторую в целом, до этого времени в активе "сине-желтых" была победа Георгия Зантарая в 2009 году.
В 2021 году Белодед стала первой спортсменкой, которая принесла Украине награду на долгожданной Олимпиаде. Украинская дзюдоистка в весовой категории до 48 килограммов завоевала бронзовую медаль. Это первая в истории независимой Украины награда в женском дзюдо!
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Самый молодой чемпион Европы по прыжкам в воду – Алексей Середа
Алексей Середа стал чемпионом Европы в прыжках в воду на 10-метровой вышке, опередив француза Бенжамена Офре и россиянина Руслана Тернового. Украинец стал самым молодым чемпионом Европы, уже завоевал награду высшего сорта в 13 лет и 7 месяцев. Прошлое историческое достижение принадлежало британцу Томасу Дейли, который в 2008 году стал чемпионом Европы в 13 лет и 10 месяцев.
Мы уверены, что украинские спортсмены в нашей истории поставят еще множество рекордов, прославляя наш гимн на весь мир!