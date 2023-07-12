Будет защищать свою честь: Бубка, подозревамый в сотрудничестве с оккупантами, готовит иск в суд

Легендарный спортсмен, долгое время возглавлявший НОК, попал в эпицентр скандала из-за сотрудничества с оккупационными властями. Бубка не признает свою вину и готов судиться.

После начала полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины Сергей Бубка много раз попадал в скандалы из-за своей позиции. В феврале тогдашний глава НОК позорно сбежал из Украины и около месяца не комментировал нападение россиян.

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Готов защищать свою честь, но есть ли она?

Когда он вышел на связь, то четкого посыла относительно виновного в войне от Бубки не было озвучено. Да и само слово война не смог из себя выдавить легендарный в прошлом спортсмен.

Накануне же вышло громкое расследование Bihus.Info, в котором говорится, что Сергей Бубка не только молчит о войне, но и имеет тесные отношения с оккупантами. По их данным, Сергей и его брат Василий являются основателями компании "Монблан", зарегистрированной в Донецке, а в 2023 году еще и появившейся в российском реестре юридических лиц. Более того, два месяца назад она заключила договоры с оккупантами на поставку горючего на сумму 800 тысяч рублей.

Поэтому вопрос о патриотичности Бубки можно оставить в прошлом, но нет, Сергей Назарович сообщил, что будет подавать в суд, ведь задели его честь. О таком намерении журналистам сообщил президент НОК Вадим Гутцайт на награждении лучших атлетов апреля, мая и июня, состоявшемся в офисе НОК Украины.

Есть два аспекта в этом вопросе. Есть вопрос о каком-то преступлении. Это вопрос к правоохранительным органам. Мы будем ожидать, как они будут рассматривать этот вопрос. Относительно НОК, я уже дал задачу нравственной комиссии изучить и рассмотреть этот вопрос, возможно, связаться с нравственной комиссией МОК, чтобы выяснить как и что. Что касается общения, общались. Бубка Сергей Назарович ответил, что он готовит иск в суд, будет защищать свою честь,

– сказал Гутцайт.

Интересно, в какой суд будет этот иск и какие аргументы приведет человек, который, будучи президентом НОК Украины 17 лет, не осудил действия России и платит налоги стране-агрессору?