Брынзак не будет участвовать в выборах президента федерации биатлона Украины

Похоже, что федерация биатлона Украины скоро получит нового руководителя. Выборы нового главы состоятся уже в мае.

Эра Брынзака в федерации подходит к концу

Выборы нового президента федерации биатлона Украины намечены на 18 мая 2022 года. Отмечают, что они должны произойти, даже несмотря на полномасштабную войну.

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Издание Kamp-sport сообщает, что у федерации будет новый глава, поскольку Владимир Брынзак не будет выдвигать кандидатуру.

Отмечают, что на такое решение могла повлиять скандальная информация о выезде россиянок из сбора в Сянках, которую до сих пор он не подтвердил лично.

Брынзак возглавляет федерацию с 1998 года, то есть 24 года.

В национальной команде Украины выступает сразу несколько бывших россиянок – Ольга Абрамова, Екатерина Бех, Дарья Сидорова, Анастасия Рассказова, Надежда Белкина и Оксана Москаленко.

Они никак не отреагировали на полномасштабную войну в Украине. Также они постились в своих соцсетях фото из России.

Брынзак рассказал, что к моменту полномасштабного вторжения они находились в России. По его словам, Рассказова уже находится на сборе с юниорской командой Украины в Словении, а Белкина – защищает Украину.

Бывшая биатлонистка Кристина Ковалева возразила слова президента ФБУ, она рассказала, что Брынзак лично помог уехать экс-россиянкам в РФ.