Бруно Фернандеш отреагировал на нашумевшее видео с ним и Роналду – игроки в хороших отношениях

Коллега Роналду по Манчестер Юнайтед и сборной Португалии Бруно Фернандеш уверяет, что отношения между ним и звездным футболистом отличные. Главная их цель – чемпионат Мира.

Фернандеш утверждает, что его внимание приковано к сборной Португалии, которая вот-вот будет стартовать на Чемпионате Мира в Катаре. Он уверяет, что никаких проблем с Роналду у них не было.

Достойный внимания Роналду отказался от космических 305 миллионов фунтов стерлингов ради карьеры в Европе.

"Я интервью даже не читал. У нас все хорошо. Тем более, мы сейчас заняты подготовкой к Чемпионату Мира-2022, а дела Манчестер Юнайтед будем решать впоследствии. Вы даже не знаете, что я говорил или не говорил Роналду. У меня никаких проблем с ним нет. Никакого холодного приема не было, все отлично", – рассказал футболист.

Раньше в интернете гуляло видео, где Бруно Фернандеш холодно встретил Роналду.

Холодное поздравление Роналду и Фернандеша: смотрите видео