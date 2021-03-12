Бронзовые призеры и Семеренко: состав Украины по биатлону на женский спринт в Нове-Место
В пятницу, 12 марта, продолжится 9-й этап Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место. На старт спринтерской гонки выйдут женщины.
Источник:biathlonresults.com
Главный тренер сборной Украины Юрай Санитра определился с составом, который представит страну в женском спринте. Сразу 5 украинок попытаются дать достойный бой соперницам.
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Первой на старт среди украинских биатлонисток под 20 номером выйдет Дария Блашко. А вот последней финиширует Анастасия Меркушина, которая стартует 93.
На протяжении всей гонки украинским поклонникам будет интересно наблюдать за спринтом в Чехии. Капитан команды Елена Пидгрушная также заявлена только в девятом десятке.
Состав на женский спринт
20. Дария Блашко
34. Валя Семеренко
47. Юлия Джима
81. Елена Пидгрушная
93. Анастасия Меркушина
Девушкам нужно удачно провести спринт, чтобы отобраться в гонку преследования, которая состоится уже 13 марта.
Календарь биатлонного сезона 2020/2021 / Инфографика 24 канал
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