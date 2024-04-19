Несколько десятков критически важных спорторганизаций: кого Минспорта забронировало от мобилизации

Денис Шмыгаль поручил профильным министерствам "определить исчерпывающий перечень объектов и предприятий критической инфраструктуры". Чтобы получить статус "критически важной" организация должна соответствовать нескольким определенным критериям.

Министерство молодежи и спорта Украины в течение нескольких месяцев публиковало у себя на сайте приказы с предоставлением статуса "критически важных" различным спортивным предприятиям и организациям. Всего от мобилизации забронировано несколько десятков спорторганизаций.

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Какие организации и предприятия Минспорта забронировало от мобилизации

Сейчас 40 спорторганизаций имеют статус "критически важных для экономики государства и жизнедеятельности его населения" и получили бронь от мобилизации.

Футбольные клубы и их предприятия:

Шахтер

Динамо

Днепр-1

Кривбасс

Оболонь

"Шахтер Сошиал"

"Шахтер Сервис"

Руководящие спортивные организации:

Национальный олимпийский комитет Украины

Украинская ассоциация футбола

Национальный комитет спорта инвалидов Украины

Национальный антидопинговый центр

Национальная лаборатория антидопингового контроля

Управление сборных команд и обеспечения спортивных мероприятий "Укрспортобеспечение"

Спортивные центры, базы и комплексы:

Олимпийский учебно-спортивный центр "Конча-Заспа"

Ворохтянская высокогорная учебно-спортивная база "Заросляк"

Государственный центр олимпийской подготовки по биатлону

Западный государственный центр олимпийской подготовки по легкой атлетике

Восточный государственный центр олимпийской подготовки по легкой атлетике

Спортивный комплекс "Атлет"

Спортивный комплекс "Авангард"

Центральная учебно-тренировочная база по конькобежному спорту "Ледовый стадион"

Государственный центр олимпийской подготовки по художественной гимнастике

Государственный центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта

Государственный центр олимпийской подготовки по прыжкам в воду

Украинский центр по физической культуре и спорту лиц с инвалидностью "Инваспорт"

Государственный центр олимпийской подготовки по плаванию синхронного и прыжков в воду

Государственный центр олимпийской подготовки по волейболу пляжному

Западный реабилитационно-спортивный центр Национального комитета спорта инвалидов Украины

Украинский медицинский центр спортивной медицины Министерства молодежи и спорта Украины

Всеукраинский центр физического здоровья населения "Спорт для всех"

Физкультурно-спортивные общества:

Физкультурно-спортивное общество "Динамо" Украины

Киевская городская организация Физкультурно-спортивного общества "Динамо" Украины

Одесская областная организация Физкультурно-спортивного общества "Динамо" Украины

Николаевская областная организация Физкультурно-спортивного общества "Динамо" Украины

Львовская областная организация Физкультурно-спортивного общества "Динамо" Украины

Винницкая областная организация Физкультурно-спортивного общества "Динамо" Украины

Другие:

Государственное предприятие "Арена Львов"

Государственный научно-исследовательский институт физической культуры и спорта

Государственная школа высшего спортивного мастерства

Объединение граждан "Спортсервис" Национальной ассамблеи людей с инвалидностью

Этот список может измениться, если Кабинет министров Украины пересмотрит критерии бронирования.

Напомним, что полузащитник Арсенала Александр Зинченко на вопрос, присоединился ли бы он в ряды ВСУ, ответил, что пошел бы воевать, если бы его призвали.