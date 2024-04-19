Несколько десятков критически важных спорторганизаций: кого Минспорта забронировало от мобилизации

19 апреля 2024, 13:52
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Источник:

Tribuna

Денис Шмыгаль поручил профильным министерствам "определить исчерпывающий перечень объектов и предприятий критической инфраструктуры". Чтобы получить статус "критически важной" организация должна соответствовать нескольким определенным критериям.

Министерство молодежи и спорта Украины в течение нескольких месяцев публиковало у себя на сайте приказы с предоставлением статуса "критически важных" различным спортивным предприятиям и организациям. Всего от мобилизации забронировано несколько десятков спорторганизаций.

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Какие организации и предприятия Минспорта забронировало от мобилизации

Сейчас 40 спорторганизаций имеют статус "критически важных для экономики государства и жизнедеятельности его населения" и получили бронь от мобилизации.

Футбольные клубы и их предприятия:

  • Шахтер
  • Динамо
  • Днепр-1
  • Кривбасс
  • Оболонь
  • "Шахтер Сошиал"
  • "Шахтер Сервис"

Руководящие спортивные организации:

  • Национальный олимпийский комитет Украины
  • Украинская ассоциация футбола
  • Национальный комитет спорта инвалидов Украины
  • Национальный антидопинговый центр
  • Национальная лаборатория антидопингового контроля
  • Управление сборных команд и обеспечения спортивных мероприятий "Укрспортобеспечение"

Спортивные центры, базы и комплексы:

  • Олимпийский учебно-спортивный центр "Конча-Заспа"
  • Ворохтянская высокогорная учебно-спортивная база "Заросляк"
  • Государственный центр олимпийской подготовки по биатлону
  • Западный государственный центр олимпийской подготовки по легкой атлетике
  • Восточный государственный центр олимпийской подготовки по легкой атлетике
  • Спортивный комплекс "Атлет"
  • Спортивный комплекс "Авангард"
  • Центральная учебно-тренировочная база по конькобежному спорту "Ледовый стадион"
  • Государственный центр олимпийской подготовки по художественной гимнастике
  • Государственный центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта
  • Государственный центр олимпийской подготовки по прыжкам в воду
  • Украинский центр по физической культуре и спорту лиц с инвалидностью "Инваспорт"
  • Государственный центр олимпийской подготовки по плаванию синхронного и прыжков в воду
  • Государственный центр олимпийской подготовки по волейболу пляжному
  • Западный реабилитационно-спортивный центр Национального комитета спорта инвалидов Украины
  • Украинский медицинский центр спортивной медицины Министерства молодежи и спорта Украины
  • Всеукраинский центр физического здоровья населения "Спорт для всех"

Физкультурно-спортивные общества:

  • Физкультурно-спортивное общество "Динамо" Украины
  • Киевская городская организация Физкультурно-спортивного общества "Динамо" Украины
  • Одесская областная организация Физкультурно-спортивного общества "Динамо" Украины
  • Николаевская областная организация Физкультурно-спортивного общества "Динамо" Украины
  • Львовская областная организация Физкультурно-спортивного общества "Динамо" Украины
  • Винницкая областная организация Физкультурно-спортивного общества "Динамо" Украины

Другие:

  • Государственное предприятие "Арена Львов"
  • Государственный научно-исследовательский институт физической культуры и спорта
  • Государственная школа высшего спортивного мастерства
  • Объединение граждан "Спортсервис" Национальной ассамблеи людей с инвалидностью
Важно. Этот список может измениться, если Кабинет министров Украины пересмотрит критерии бронирования.

Напомним, что полузащитник Арсенала Александр Зинченко на вопрос, присоединился ли бы он в ряды ВСУ, ответил, что пошел бы воевать, если бы его призвали.

Автор: Валерія Фургалець