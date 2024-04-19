Несколько десятков критически важных спорторганизаций: кого Минспорта забронировало от мобилизации
Источник:Tribuna
Денис Шмыгаль поручил профильным министерствам "определить исчерпывающий перечень объектов и предприятий критической инфраструктуры". Чтобы получить статус "критически важной" организация должна соответствовать нескольким определенным критериям.
Министерство молодежи и спорта Украины в течение нескольких месяцев публиковало у себя на сайте приказы с предоставлением статуса "критически важных" различным спортивным предприятиям и организациям. Всего от мобилизации забронировано несколько десятков спорторганизаций.
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Какие организации и предприятия Минспорта забронировало от мобилизации
Сейчас 40 спорторганизаций имеют статус "критически важных для экономики государства и жизнедеятельности его населения" и получили бронь от мобилизации.
Футбольные клубы и их предприятия:
- Шахтер
- Динамо
- Днепр-1
- Кривбасс
- Оболонь
- "Шахтер Сошиал"
- "Шахтер Сервис"
Руководящие спортивные организации:
- Национальный олимпийский комитет Украины
- Украинская ассоциация футбола
- Национальный комитет спорта инвалидов Украины
- Национальный антидопинговый центр
- Национальная лаборатория антидопингового контроля
- Управление сборных команд и обеспечения спортивных мероприятий "Укрспортобеспечение"
Спортивные центры, базы и комплексы:
- Олимпийский учебно-спортивный центр "Конча-Заспа"
- Ворохтянская высокогорная учебно-спортивная база "Заросляк"
- Государственный центр олимпийской подготовки по биатлону
- Западный государственный центр олимпийской подготовки по легкой атлетике
- Восточный государственный центр олимпийской подготовки по легкой атлетике
- Спортивный комплекс "Атлет"
- Спортивный комплекс "Авангард"
- Центральная учебно-тренировочная база по конькобежному спорту "Ледовый стадион"
- Государственный центр олимпийской подготовки по художественной гимнастике
- Государственный центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта
- Государственный центр олимпийской подготовки по прыжкам в воду
- Украинский центр по физической культуре и спорту лиц с инвалидностью "Инваспорт"
- Государственный центр олимпийской подготовки по плаванию синхронного и прыжков в воду
- Государственный центр олимпийской подготовки по волейболу пляжному
- Западный реабилитационно-спортивный центр Национального комитета спорта инвалидов Украины
- Украинский медицинский центр спортивной медицины Министерства молодежи и спорта Украины
- Всеукраинский центр физического здоровья населения "Спорт для всех"
Физкультурно-спортивные общества:
- Физкультурно-спортивное общество "Динамо" Украины
- Киевская городская организация Физкультурно-спортивного общества "Динамо" Украины
- Одесская областная организация Физкультурно-спортивного общества "Динамо" Украины
- Николаевская областная организация Физкультурно-спортивного общества "Динамо" Украины
- Львовская областная организация Физкультурно-спортивного общества "Динамо" Украины
- Винницкая областная организация Физкультурно-спортивного общества "Динамо" Украины
Другие:
- Государственное предприятие "Арена Львов"
- Государственный научно-исследовательский институт физической культуры и спорта
- Государственная школа высшего спортивного мастерства
- Объединение граждан "Спортсервис" Национальной ассамблеи людей с инвалидностью
Напомним, что полузащитник Арсенала Александр Зинченко на вопрос, присоединился ли бы он в ряды ВСУ, ответил, что пошел бы воевать, если бы его призвали.