Яремчук вновь остался без тренера: Брюгге попрощался с наставником из-за позорного вылета с ЛЧ

Скотт Паркер не смог добиться успеха во главе чемпионов Бельгии, выиграв всего два матча за 2,5 месяца. Проваливался при нем и нападающий сборной Украины.

В прошлом сезоне бельгийский Брюгге в четвертый раз подряд стал чемпионом своей страны. Впрочем в турнире 2022-2023 "черно-синие" сильно лихорадит.

По теме Бенфика деклассировала Брюгге Яремчука в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов: видеообзор

Команда сенсационно вышла в плей-офф Лиги чемпионов из группы из Порту, Байером и Атлетико. Правда, при этом Брюгге неудачно играл в чемпионате, из-за чего с тренерской должности был уволен Карл Хуфкенс, который и добился прорыва в ЛЧ.

Вторая смена тренера

В декабре прошлого года к рулю пришел Скотт Паркер. Впрочем, англичанин смог продержаться чуть больше двух месяцев. Во вторник его команда разгромно уступила Бенфике в 1/8 финала ЛЧ (1:5).

После этого Брюгге объявил о расставании с Паркером. Для Скотта это уже второе увольнение за сезон. Прошлым летом специалиста уволили из Борнмута за позорное поражение от Ливерпуля (0:9).

Читайте также Уважение к бывшему игроку "орлов": фаны Бенфики стоя аплодировали Яремчуку - видео

Провальный сезон для Брюгге и Яремчука

Во главе Брюгге Скотт проработал всего 12 матчей, в которых одержал всего две победы. Еще шесть матчей "черно-синие" свели к ничьим, а четыре – проиграли. Пока команда идет четвертой в чемпионате, но до третьего места 11 очков. Лидер Генк вообще имеет гандикап в 21 балл.

Напомним, что перед сезоном Брюгге за рекордную сумму подписал Романа Яремчука из Бенфики (16 миллионов евро). Однако форвард сборной Украины куда чаще разочаровал. В 23 матчах игрок забил 2 гола и отдал два ассиста. Первую половину сезона за Брюгге провел Эдуард Соболь (14 матчей, 1 гол), но зимой был продан в Страсбург.