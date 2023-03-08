Минулого сезону бельгійський Брюгге вчетверте поспіль став чемпіоном своєї країни. Втім у турнірі 2022-2023 "чорно-сині" сильнолихоманить.

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Команда сенсаційно вийщла в плей-офф Ліги чемпіонів із групи з Порту, Баєром та Атлетіко. Правда, при цьому Брюгге невдало грав у чемпіонаті, через що з тренерської посади був звільнений Карл Хуфкенс, який і домігся прориву в ЛЧ.

Друга зміна тренера

У грудні минулого року до керма прийшов Скотт Паркер. Втім англієць зміг протриматись трохи більше двох місяців. У вівторок його команда розгромно поступилась Бенфіці в 1/8 фіналу ЛЧ (1:5).

Після цього Брюгге оголосив про розставання із Паркером. Для Скотта це вже друге звільнення за сезон. Минулого літа спеціаліста звільнили з Борнмута за ганебну поразку від Ліверпуля (0:9).

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Провальний сезон для Брюгге та Яремчука

На чолі Брюгге Скотт пропрацював всього 12 матчів, у яких здобув всього дві перемоги. Ще шість матчів "чорно-сині" звели до нічиєх, а чотири – програли. Наразі команда йде четвертою в чемпіонаті, але до третього місця аж 11 очок. Лідер Генк взагалі має гандикап у 21 бал.

Нагадаємо, що перед сезоном Брюгге за рекордну суму підписав Романа Яремчука з Бенфіки (16 мільйонів євро). Однак форвард збірної України куди частіше розчаровував. У 23 матчах гравець забив 2 гола та віддав два асисти. Також першу половину сезону за Брюгге провів Едуард Соболь (14 матчів, 1 гол), але взимку був проданий у Страсбург.