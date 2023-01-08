Яремчук подвел Брюгге в ответственный момент, отличившись диким промахом: видео фэйла

Форвард сборной Украины вышел только на замену в матче против лидера чемпионата Бельгии. При счете 1:2 Роман получил супермомент, который не смог реализовать.

В эти выходные в чемпионате Бельгии проходят поединки 19 тура. Для нового тренера Брюгге Скотта Паркера матч был дебютным, но и соперник оказался серьезным – лидер турнирной таблицы Генк, пишет 24 канал.

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Англичанин сменил на посту Карла Хуфкенса, не очень доверявшего украинцам Роману Яремчуку и Эдуарду Соболю. Впрочем, и на этот поединок наши соотечественники остались в запасе.

В первом тайме команды обменялись голами, а в середине второй половины на замену вышел Яремчук. Брюгге пропустил на 67 минуте, а уже на 75-й украинец получил супервозможность восстановить паритет.

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Ритс вывел Романа на ударную позицию, ведь после прострела от партнера перед Яремчуком был свободный угол ворот Генка. Впрочем, удар нападающего оказался неточным и он упустил стопроцентный момент.

Видео промаха Яремчука:

В итоге гости пропустили еще раз и даже заработали изъятие. "Черно-синие" не могут выиграть уже четвертый матч подряд в чемпионате и остаются на 4-й строчке. До лидера Генка уже 15 очков.