Запретили использовать украинский флаг

Как оказалось 30-летний снукерист Джек Лисовски родился в Великобритании, о том у него есть украинские корни. Во время турнира он решил поддержать не чуждую ему страну.

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Спортсмен хотел надеть бейдж с флагом Украины, однако организаторы ЧМ запретили ему это делать. Они объяснили соответствующее решение тем, что турнир по снукеру нельзя использовать как "политическую платформу".

При этом они конкретизировали, что на это имеют право только участники соревнований – на турнире выступал 16-летний Юлиан Бойко, прекративший выступления во втором раунде.

"Я пытался надеть бейдж с флагом в Шеффилде, и мне сказали, что это делать нельзя, поскольку я не украинец. У меня есть что-то украинское, но этого оказалось недостаточно, поэтому я был вынужден снять бейдж. Я играл с ним на нескольких турнирах и хотел продолжать одевать его и дальше, но мне не разрешили. Если я выиграю Нила Робертсона, то буду размахивать флагом по всей арене", – сказал Лисовски.

Объяснение организаторов

Лисовски уже одержал первую победу на турнире, одолев Мэттью Стивенса. После победы он открыто выступил с негодованием из-за решения организаторов турнира.

Все же в этой комнате соглашаются с поддержкой Украины, так почему я не могу надеть флаг? Это такое, что близко к моему сердцу. Мой дед – украинец, мой отец. Очень грустно от того, что происходит вокруг,

– подчеркнул спортсмен.

В Международном туре по снукеру отреагировали на заявления Лисовским обращением. В нем они объяснили, что соблюдать принцип политического нейтралитета, осудив при этом вторжение в любую суверенную страну и выступив в поддержку Украины.