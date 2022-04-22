Заборонили використовувати український прапор

Як виявилося 30-річний снукерист Джек Лісовські народився у Великій Британії, про те він має українське коріння. Тож під час турніру він вирішив підтримати не чужу йому країну.

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Спортсмен хотів одягнути бейдж з прапором України, проте організатори ЧС заборонили йому це робити. Вони пояснили відповідне рішення тим, що турнір зі снукеру не можна використовувати як "політичну платформу".

При цьому вони конкретизували, що на це мають право лише українські учасники змагань – на турнірі виступав 16-річний Юліан Бойко, який припинив виступи у другому раунді.

"Я намагався надягти бейдж з прапором у Шеффілді, і мені сказали, що це робити не можна, оскільки я не українець. У мені є щось українське, але цього виявилося недостатньо, тому я був змушений зняти бейдж. Я грав з ним на кількох турнірах і хотів продовжувати одягати його й надалі, але мені не дозволили. Якщо я переможу Ніла Робертсона, то буду розмахувати прапором по всій арені", – сказав Лісовські.

Пояснення організаторів

Лісовські вже здобув першу перемогу на турнірі, здолавши Меттью Стівенса. Після перемоги він відкрито виступив з обуренням через рішення організаторів турніру.

Усі ж у цій кімнаті погоджуються щодо підтримки України, то чому в біса я не можу одягнути прапор? Це така річ, що є близькою до мого серця. Мій дід – українець, мій батько звідти. Дуже сумно від того, що відбувається довкола,

– наголосив спортсмен.

У Міжнародному турі зі снукеру відреагували на заяви Лісовські зверненням. У ньому вони пояснили, що дотримуватися принципу політичного нейтралітету, засудивши при цьому вторгнення у будь-яку суверенну країну та виступивши на підтримку Україні.