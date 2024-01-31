17 февраля в Саудовской Аравии состоится бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.

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Энтони Ярд считает фаворитом Тайсона Фьюри

Своими ожиданиями от поединка поделился Энтони Ярд. По мнению известного британского боксера, "Цыганский король" победит украинца.

"Это большой бой, интересный. Я хочу его увидеть. Думаю, все мы немного больше хотим увидеть поединок Фьюри против Джошуа. Надеюсь, что он состоится.

Я выбрал бы Фьюри – в бою с Кличко он шокировал мир. Думаю, если Тайсон разумно будет действовать в бою, то победит достаточно легко", – сказал Энтони Ярд.

Стоит знать. Усик и Фьюри до сих пор не проигрывали на профессиональном ринге. Александр выиграл каждый из 21-го поединка, а Тайсон победил в 34 боях из 35-ти, расписав ничью с Деонтеем Уайлдером.