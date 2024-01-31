17 лютого в Саудівській Аравії відбудеться бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.

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Ентоні Ярд вважає фаворитом Тайсона Ф’юрі

Своїми очікуваннями від поєдинку поділився Ентоні Ярд. На думку відомого британського боксера, "Циганський король" переможе українця.

"Це великий бій, цікавий. Я хочу його побачити. Думаю, всі ми трохи більше хочемо побачити поєдинок Ф’юрі проти Джошуа. Сподіваюся, що він відбудеться.

Я вибрав би Ф’юрі – у бою з Кличком він шокував світ. Думаю, якщо Тайсон розумно діятиме у бою, то переможе досить легко", – сказав Ентоні Ярд.

Варто знати. Усик та Ф'юрі досі не програвали на професійному рингу. Олександр виграв кожен із 21-го поєдинку, а Тайсон тріумфував у 34 боях із 35-ти, розписавши нічию із Деонтеєм Вайлдером.