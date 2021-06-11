Британские дипломаты похвастались новой формой сборной Украины: фото

Новая форма сборной Украины по футболу благодаря скандальному поведению со стороны россиян приобрела немалую популярность. Ее на себя охотно примеряют дипломаты разных стран.

Похвастаться фотографией в форме сборной Украины решили и представители Британского посольства в Украине. Они примеряли форму желтого и синего цветов.

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"Мы не могли не примерить на себя новую форму сборной Украины по футболу, на которой изображена карта страны в ее международно признанных границах, включая Крым. Желаем всем командам успеха и пусть победят сильнейшие", – говорится в подписи к фото.

Стоит отметить, что британские дипломаты стали не единственными, кто выложил фотографию в форме сборной Украины. До этого, такую же фотографию сделали и представители посольства США.