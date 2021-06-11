Похвалитися фотографією в формі збірної України вирішили й представники Британського посольства в Україні. Вони приміряли форму жовтого та синього кольорів.

До теми Нова форма збірної України з картою Криму та скандальна реакція росіян: все, що відомо

Ми не могли не приміряти на собі нову форму збірної України з футболу, на якій зображено мапу країни у її міжнародно визнаних кордонах, включно з Кримом. Бажаємо всім командам успіху та нехай переможуть найсильніші", – йдеться в підписі до фото.

Варто відзначити, що британські дипломати стали не єдиними, хто виклав фотографію у формі збірної України. До цього таку ж фотографію зробили і представники посольства США.