Британцы против войны в Украине

Министерство внутренних дел Великобритании аннулировало визы белорусских баскетболистов. Об этом сообщила министер Прити Пател. Сборная должна была сыграть выездной матч против британцев в отборе Кубка мира в 2023 году.

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Британцы не хотят видеть на своей территории сборную страны, помогающей России разрушать мир и территориальную целостность Украины.

Напомним, что 24 февраля Владимир Путин открыто объявил соседней стране войну. Военная техника нападает на Украину сразу с двух границ – России и Беларуси.

Я аннулировала визы белорусской сборной по баскетболу, которая завтра вечером должна была играть в Ньюкасле. Великобритания не будет принимать национальные спортивные команды тех государств, которые причастны к неспровоцированному и незаконному вторжению Путина в Украину,

– сказала Прити Пател.

Отметим, что 25 февраля британская сборная должна была сыграть в Белоруссии против местной команды. Но британцы отказались от поездки в страну из-за военной угрозы России.

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