Яркий старт летнего сезона: Магучих выиграла "золото" Бриллиантовой лиги

Украинские прыгуньи в высоту Ярослава Магучих и Ирина Геращенко удачно выступили на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме. Наши легкоатлетки заняли два места на подиуме.

Летний сезон-2023 по легкой атлетике начался этапом Бриллиантовой лиги, который проходил в Стокгольме. В секторе прыжков в высоту Украину представляли три спортсменки: Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко, пишет 24 Канал.

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Как выступили украинки на этапе Бриллиантовой лиги

Чемпионкой соревнований стала Ярослава Магучих. Спортсменка из Днепра с первой попытки взяла планку на высоте 1,94 метра. Затем Ярослава заставила болельщиков несколько поволноваться. Только с последней попытки она взяла высоту 1,97 метра.

Победную точку Магучих поставила на высоте 2 метра. Ярослава попыталась покорить 2,03 метра, но после двух неудачных попыток прекратила выступление.

Бронзовая награда досталась еще одной украинке – Ирине Геращенко. Она завершила соревнования с результатом 1,94 метра, пропустив вперед немку Имке Оннен.

К сожалению, Юлия Левченко завершила соревнования на последней 9-й строчке. Ее результат – 1,82 метра.

Бриллиантовая лига. Прыжки в высоту, женщины

Ярослава Магучих (Украина) 2.00 метра Имке Оннен (Германия) 1.94 метра Ирина Геращенко (Украина) 1.94 метра

Отметим, что Ярослава Магучих одержала 14-ю победу на уровне Бриллиантовой лиги. Для украинских легкоатлетов это первая золотая медаль в сезоне-2024.