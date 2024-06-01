Фаворитом на этой дистанции считался знаменитый норвежский бегун Якоб Ингебригтсен. Он в конце концов и подтвердил этот статус "золотом", однако победа перед родными трибунами атлету досталась очень непросто, пишет 24 Канал.

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Безумная драма на финише Бриллиантовой лиги

Ингебригтсен уверенно начал забег и со старта захватил лидерство. Когда он выходил на последний поворот, то был на несколько шагов впереди от ближайшего преследователя.

Казалось, что на домашней арене норвежский спортсмен уже точно не отпустит своего и завоюет уверенную победу. Однако другого мнения был четырехкратный чемпион Бриллиантовой лиги Тимоти Черуйот.

Кениец на финишной прямой включился на максимум и почти обогнал Якоба... Все указывало на то, что "золото" выскальзывает из рук норвежца, но он решил действовать нестандартно и с последних сил пересек линию, совершив сногсшибательный прыжок.

Благодаря этому Ингебригтсен опередил Черуйота лишь на 0,03 секунды. Победителя удалось определять только после просмотра фотофиниша.

Смотрите видео с победным забегом Ингебригтсена

Отметим, что норвежский бегун преодолел дистанцию за 3:29.74 и этот результат стал лучшим в нынешнем сезоне.

Главные достижения Якоба Ингебригтсена