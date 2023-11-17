"Хочу видеть кровь повсюду": легендарный боксер сделал прогноз на поединок между Усиком и Фьюри

Шеннон Бриггс поделился ожиданиями от боя за абсолютное чемпионство в хевивейте. Бывший соперник Виталия Кличко хочет увидеть кровь на ринге.

Бывший чемпион мира Шеннон Бриггс высказался о назначении новой даты поединка между украинцем Александром Усиком, владеющим титулами WBA, WBO, IBO и IBF, и британцем Тайсоном Фьюри. Последнему принадлежит пояс WBC.

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Александр Усик и Тайсон Фьюри выйдут в ринг 17 февраля 2024 года. Поединок состоится в столице Саудовской Аравии – Эр-Рияде и определит короля супертяжелого веса.

Бриггс: Будет феноменальный бой

"Меня немного беспокоило то, что в своем последнем поединке Усик был не столь активен, как обычно, но тем не менее, я думаю, что у него с Тайсоном будет феноменальный бой.

Возможно, в стартовых раундах они будут прощупывать друг друга, но потом им придется заняться делом, и я с нетерпением жду этого. Я хочу увидеть зарубу. Хочу видеть кровь повсюду, хочу, чтобы весь ринг был красным от крови", – сказал Бриггс.

Напомним, Фьюри 28 октября победил бывшего чемпиона UFC Франсиса Нганну раздельным решением судей, побывав во время боя в нокдауне. Усик в предыдущем поединке 26 августа одолел британца Даниэля Дюбуа.

, Усик и Фьюри до сих пор не проигрывали на профессиональном ринге. Александр выиграл каждый из 21 поединка, а Тайсон торжествовал в 34 боях из 35, расписав ничью с Деонтеем Уайлдером.