Бриедис, который едва не остановил Усика, жестко нокаутировал соперника в чемпионском бою: видео

Латвийский боксер Майрис Бриедис в 2018 году потерпел единственное поражение в карьере, проиграв Александру Усику в равном бою титул WBC. Бриедису удалось вновь стать чемпионом мира в первом тяжелом весе после того, как Усик оставил все титулы.

Латвиец владел титулом WBO, а 16 октября провел успешную защиту пояса IBF. Майрис в Риге победил 31-летнего немца Артура Манна и защитил звание чемпиона мира.

Кстати Шелестюк ярко вернулся на ринг, мощно нокаутировав соперника

Для обоих боксеров это был первый бой с 2020 года. Поединок длился всего 3 раунда.

Рефери остановил брутальное избиение

Техничный и мощный Бриедис сразу занял центр ринга и во втором раунде отправил соперника в нокдаун.

Манн поднялся, однако в следующей 3-минутке капитулировал. Бриедис отправил соперника в еще один нокдаун.

На последних секундах раунда латыш зажал соперника у канатов и серией тяжелых ударов по корпусу заставил упасть. Рефери остановил односторонний бой.

Что известно о Бриедиса?