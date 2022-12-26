Английским клубам понадобилась только неделя, чтобы возобновить чемпионат после перерыва, связанного с ЧМ-2022. В понедельник, 26 декабря, Брентфорд на своем поле принимал Тоттенхэм.

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Открыть счет в этом матче удалось уже на 15-й минуте встречи. Янсен решил пробить после заброса партнера. Но мяч попал в защитника Лангле и после смены траектории начал лететь в сторону ворот. Голкипер "шпор" Форстер отреагировал на этот рикошет, но не слишком удачно – он лишь ногой отразил его. И именно туда, куда вбегал Янельт. И уже с колена игрока Брэнфорда мяч влетел в ворота Тоттенхэма.

Так счет в матче был открыт, а в АПЛ забит первый гол после возобновления чемпионата.

Видео гола Брентфорда в ворота Тоттенхэма

Следует напомнить, что за Брентфорд выступает украинский полузащитник Егор Ярмолюк. Однако в этот раз он не попал в заявку на матч.