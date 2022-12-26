АПЛ вернулась: Тоттенхэм сделал камбэк, но не смог победить в дерби Лондона – видеообзор

Подопечные Антонио Конте позволили Брентфорду иметь комфортное преимущество в начале второго тайма. В итоге "шпоры" смогли лишь вырвать ничью на поле "пчел".

Брентфорд – Тоттенхэм 2:2

Голы: Янельт, 15, Тони, 54 – Кейн, 65, Хейбьерг, 71.

После паузы в полтора месяца вернулся чемпионат Англии. Матчи 17 тура АПЛ пришлись как раз на традиционный для англичан Boxing Day, 26 декабря.

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В первом матче понедельника соревновались между собой две лондонские команды – Брентфорд и Тоттенхэм, пишет 24 канал. Перед перерывом на ЧМ обе команды порадовали своих фанатов. "Шпоры" перестреляли Лидс (4:3), тогда как "пчелы" на выезде сенсационно одолели Мансити (2:1).

Пофеерили без украинца

Конте не мог рассчитывать на Льориса и Ришарлисона. Первый отдыхал после насыщенного финала Мундиаля, второй получил травму в четвертьфинале с хорватами. Что касается Брентфорда, то в заявку на матч так и не попал украинец Ярмолюк.

"Пчелы" сразу взялись за дело и открыли счет уже на 15-й минуте. После навеса и удара Норгарда взлета с мячом не справился кипер Тоттенхэма Форстер, отразивший его на Янельта. Хавбеку оставалось только попасть в пустые ворота.

В начале второго тайма Брентфорд удвоил преимущество. После подачи с углового и скидки Норгарда защитники "шпор" потеряли в своей площадке Тони. Нападающий пробил вратаря соперника с метра.

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Камбэк команды Конте

Тоттенхэм сразу взялся за отыгрывание и восстановил паритет всего за 16 минут. Сначала после подачи с глубины поля Кейн перевис в воздухе защитников Брентфорда и точно пробил головой.

А затем защитники забыли о Хейбьерге во время прострела. Датчанин точным ударом под перекладину восстановил паритет. Впрочем, у "шпор" не нашлось возможности организовать победный мяч, поэтому поединок завершился ничьей.

Брентфорд поднимается на девятую строчку, а вот Тоттенхэм упускает возможность обойти Ньюкасл. Подопечные Конте остаются четвертыми, опережая МЮ на 4 балла. Впрочем, у манкунианцев есть две игры в запасе.

Видеообзор матча Брентфорд – Тоттенхэм:

. Следующий свой матч Брентфорд проведет уже 30 декабря – в гостях против Вест Хэма. В свою очередь Тоттенхэм 1 января примет Астон Виллу.