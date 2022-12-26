Брентфорд – Тоттенхем 2:2

Голи: Янельт, 15, Тоні, 54 – Кейн, 65, Хейб'єрг, 71.

Після паузи у півтора місяці повернувся чемпіонат Англії. Матчі 17 туру АПЛ припали як раз на традиційний для англійців Boxing Day, 26 грудня.

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У першому матчі понеділка змагались між собою дві лондонські команди – Брентфорд та Тоттенхем, пише 24 канал. Перед перервою на ЧС обидві команди порадували своїх фанатів. "Шпори" перестріляли Лідс (4:3), тоді як "бджоли" на виїзді сенсаційно здолали МанСіті (2:1).

Пофеєрили без українця

Конте не міг розраховувати на Льоріса та Рішарлісона. Перший відпочивав після насиченого фіналу Мундіаля, а другий отримав травму у чвертьфіналі з хорватами. Що стосується Брентфорда, то до заявки на матч так і не потрапив українець Ярмолюк.

"Бджоли" одразу взялись за справу і відкрили рахунок вже на 15 хвилині. Після навісу та удару Норгарда зльоту з м'ячем не впорався кіпер Тоттенхема Форстер, відбивши його на Янельта. Хавбеку залишалось лише потрапити у порожні ворота.

На початку другого тайму Брентфорд подвоїв перевагу. Після подачі з кутового і скидки Норгарда захисники "шпор" загубили у своєму майданчику Тоні. Нападник пробив воротаря суперника з метра.

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Камбек команди Конте

Тоттенхем одразу взявся за відігравання і відновив паритет всього за 16 хвилин. Спочатку після подачі з глибини поля Кейн перевисів у повітрі захисників Брентфорда і точно пробив головою.

А згодом оборонці забули про Хейб'єрга під час прострілу. Данець точним ударом під поперечину відновив паритет. Втім, у "шпор" не знайшлось можливості організувати переможний м'яч, тому поєдинок завершився нічиєю.

Брентфорд піднімається на дев'яту сходинку, а ось Тоттенхем втрачає можливість обійти Ньюкасл. Підопічні Конте залишаються четвертими, випереджаючи МЮ на 4 бали. Втім у манкуніанців є дві гри в запасі.

Відеоогляд матчу Брентфорд – Тоттенхем:

Довідка. Наступний свій матч Брентфорд проведе вже 30 грудня – в гостях проти Вест Хема. У свою чергу Тоттенхем 1 січня прийматиме Астон Виллу.